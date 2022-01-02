Вашингтон, 2 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Коронавирус может сохраняться в организме человека до 230 дней, выяснили ученые Национальных институтов здравоохранения (NIH) США.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в исследовании.

Отмечается, что ученые проанализировали образцы, полученные от 44 человек, скончавшихся после инфицирования коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско рассказали, что штамм коронавируса «Альфа» в результате эволюции начал вырабатывать больше «белков-антагонистов», которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы.