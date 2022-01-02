Пермь, 2 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Перми аэропорт временно закрыт из-за обильного снегопада. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Пока ограничение действует в период с 13:00 до 16:00 по местному времени. Усилия служб аэропорта брошены на расчистку аэродрома от снега. Задержан вылет самолёта в Москву. А самолёт из Москвы перенаправили в Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был закрыт аэропорт Оренбурга. Причиной стала метель.