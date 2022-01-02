Москва, , 12:53 — REGNUM Прогноз об угрозе планете Земля со стороны летящего к ней астероида не давало МЧС России. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе уточнили, что такого рода прогнозы могут делать изучающие космос ученые и добавили, что во время новогодних праздников жителям России лучше заботиться о противопожарной безопасности, а не о космических «угрозах».

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на ученых МЧС РФ, что планете Земля якобы угрожает астероид, который приблизится к нашей планете в 2029 году.