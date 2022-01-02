Элиста, , 12:52 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 января. Это на один случай заражения больше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На лечении в стационарах остаются 107 пациентов, из них в тяжёлом состоянии остаются 15 человек. В Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи лечение получают 35 человек, в больнице имени Жемчуева — 49 жителей Калмыкии. Режим самоизоляции соблюдают 233 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 34 039 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 32 477 пациентов.

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