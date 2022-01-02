Байкальск, Иркутская область, , 12:52 — REGNUM Житель Байкальска (Иркутская область) лишился более миллиона рублей, поверив лже-банкирам. Подробности сегодня, 2 января, сообщает ГУ МВД по региону.

Накануне в отдел МВД России по Слюдянскому району обратился 70-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой обмана.

Заявителю позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его счета покушаются мошенники. Будучи убежденным, что спасает сбережения, мужчина выполнял все указания звонившего. В первый день он переводил на различные счета, продиктованные аферистами собственные накопления около 600 тысяч рублей, в последующие дни оформил несколько кредитов на сумму около 500 тысяч рублей и также перевел мошенникам.

Ранее гражданин слышал о таком способе обмана, но, находясь под психологическим давлением, поверил телефонным аферистам. Осознав произошедшее, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года пострадавшей оказалась подливая жительница Братска: женщина лишилась заемных средств, думая, что участвует в спецоперации по вычислению мошенников.

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