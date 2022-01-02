Москва, , 12:51 — REGNUM Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе», — отметил Володин в телеграм-канале.

Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее, полагает спикер Госдумы.

«Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм», — отметил Володин.

Он осудил митинг бандеровцев в Киеве.

«Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология», — указал он.