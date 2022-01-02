Иркутск, 2 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Иркутской области 29 муниципалитетов получили новые школьные автобусы, сообщает сегодня, 2 января пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Иркутская область получила новые школьные автобусы

Среди 75 новых школьных автобусов — 69 ПАЗов и шесть ГАЗелей. Все они соответствуют современным требованиям безопасности перевозок, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами.

Напомним, в своем послании в апреле 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что за четыре года на федеральные средства будет закуплено и направлено в регионы не менее 16 тысяч школьных автобусов.

Как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, в Приангарье организованную доставку 27,5 тысячи детей к местам обучения осуществляют 388 сельских и городских школ.

Сейчас общеобразовательные организации имеют собственный транспорт в количестве 620 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2022 год в государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 2021−2024 годы предусмотрена субсидия семи муниципальным образованиям на приобретение школьных автобусов в размере 46,7 млн рублей.

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