Москва, , 12:37 — REGNUM За последние сутки в Москве в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончались 69 человек. Об этом 2 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне зафиксировали 67 летальных исходов. Всего в Москве за период пандемии скончались 36 907 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 1824 случая заражения коронавирусом.

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