Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области в первые сутки 2022 года на свет появились 98 детей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 января.

U.S. Air Force В больнице

По оперативным данным, в 2021 году на Дону родилось около 35 тыс. младенцев, из них 350 двоен и три тройни. Более 500 детей появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения.

ИА REGNUM напоминает, что в первые сутки 2021 года в Ростовской области на свет появились 107 детей.