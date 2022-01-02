Скопинский район, Рязанская область, 2 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. «Горячая линия» организована в Рязанской области в связи с автоаварией с участием пассажирского рейсового автобуса утром 2 января, сообщили в опергруппе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Горячая линия» организована на базе МЧС России, звонить можно по номеру телефона: 8−800−775−17−17.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с участием автобуса, следовавшего из Мсквы в Астрахань, погибли пять человек, есть пострадавшие. Возбуждено два уголовных дела.