Париж, 2 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Гандболист французской команды «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по этому виду спорта Элоим Пранди в ночь на Новый год попал в больницу с ножевыми ранениями. Об этом 2 января сообщает пресс-служба клуба.

Yegor Chernyshev Нож

Уточняется, что на 23-летнего игрока было совершено нападение, в результате чего он получил несколько ножевых ранений.

Также указывается, что в настоящее время Пранди находится в медучреждении и его здоровье вне опасности. Правоохранители начали проверку произошедшего.

Отметим, Элоим Пранди является победителем молодежного чемпионата мира по гандболу и юношеского первенства Европы по этому виду спорта. Также в 2021 году он вместе с «ПСЖ» выиграл чемпионат и Кубок Франции.