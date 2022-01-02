Москва, , 12:29 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом, сообщили 2 января в столичном оперативном штабе.

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Показатель снизился по сравнению с данными предыдущего дня, 1 января. Тогда выявили 2 472 новых случая. Общее число заражений с начала пандемии, по данным штаба, достигло 2 035 040.

«За сутки госпитализированы 656 человек, скончались 69 пациентов», — рассказали в штабе.

В настоящее время на ИВЛ находятся 519 пациентов.

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