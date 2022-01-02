Москва, , 12:27 — REGNUM В России за истекшие сутки от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 811 человек. 2 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 857 умерших за сутки. За весь период пандемии в России от COVID-19 умерли 310 518 человек.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 10,5 млн. Выписаны по выздоровлении 9,5 млн человек, под медицинским наблюдением остаются 1,2 млн пациентов.

Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции в России держалась выше отметки в 900 случаев с 6 октября 2021 года. Смертность начала снижаться в начале декабря.

Уровень коллективного иммунитета в России в оперативном штабе оценивают в 61,8%. Полный курс вакцинации прошли более 74,5 млн граждан.

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