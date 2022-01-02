Рязань, 2 января 2022, 12:25 — REGNUM Пункт временного размещения организован для пассажиров автобуса «Москва — Астрахань», попавшего в автоаварию на территории Скопинского района Рязанской области утром 2 января. Об этом сообщили в опергруппе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 2 января на 277 км трассы Р-22 — автобус с пассажирами врезался в столб. Погибли на месте пять человек, ранения получили, по разным данным, от 16 до 22 пассажиров. Возбуждено два уголовных дела.
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