Рязань, , 12:25 — REGNUM Пункт временного размещения организован для пассажиров автобуса «Москва — Астрахань», попавшего в автоаварию на территории Скопинского района Рязанской области утром 2 января. Об этом сообщили в опергруппе правительства региона.

Фото с места аварии Https://ryazan.sledcom.ru/

«Все службы сработали грамотно и оперативно. Пункт временного размещения организован в Вослебовской средней школе, сейчас там находится 17 человек. Людям предоставлено горячее питание. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в Скопинском ММЦ», — сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 2 января на 277 км трассы Р-22 — автобус с пассажирами врезался в столб. Погибли на месте пять человек, ранения получили, по разным данным, от 16 до 22 пассажиров. Возбуждено два уголовных дела.

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