Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области в первый день Нового года от COVID-19 привили менее тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 января.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 959,77 тыс. человек (+ 806 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 914,998 тыс. человек (+ 549 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в период новогодних каникул работают восемь мобильных и 24 стационарных пункта вакцинации против коронавируса. В торговых центра вакцинация организована с учётом режима работы учреждений в праздничные дни.

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