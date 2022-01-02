Москва, , 12:23 — REGNUM В столице России, Москве, к аппаратам ИВЛ из-за COVID-19 подключены 519 человек. Об этом 2 января сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

При этом за минувшие сутки в мегаполисе выявлено 1 тыс. 824 новых случая заражения COVID-19, госпитализированы 656 человек.

В Москве выздоровели еще 2 тыс. 232 пациента, лечившихся от COVID-19. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 млн 873 тыс. 286.

В столице скончались 69 пациентов, у всех была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.