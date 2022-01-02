2 января 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 13:57 — REGNUM Во многих городах России прошёл праздничный забег. Участники забега пробежали символическую дистанцию в 2022 метра, чтобы исполнилась их заветная мечта или обещание.

Участники «Забега обещаний 2022» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Регистрация участников забега Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обещания 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обещания 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM Регистрация участников Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обещания 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разминка перед стартом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Разминка перед забегом Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег обещаний» проходит традиционно 1 января, и в нём принимают участие тысячи россиян. Перед стартом они записали на своём номере личные обещания, которые хотели бы исполнить в Новом году.

Участники «Забега обещаний 2022» в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Перед стартом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обещания 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обещания 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники забега Денис Абрамов © ИА REGNUM Обещания 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обещания 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM

В марафоне, состоявшемся в городе-курорте Кисловодске, приняли участие около ста любителей здорового образа жизни. Люди пообещали: «любить и заботиться о себе», «уделять время отдыху и спорту», «хорошо учиться», «делать всё вовремя» и многое другое.

«Забег обещаний 2022» Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег обещаний 2022» в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег обещаний 2022» в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег обещаний 2022» в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM «Забег обещаний 2022» в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег обещаний 2022» в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Финиш Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег обещаний 2022» в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участница «Забега обещаний» Денис Абрамов © ИА REGNUM