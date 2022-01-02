Денис Абрамов,
2 января 2022, 13:57 — REGNUM Во многих городах России прошёл праздничный забег. Участники забега пробежали символическую дистанцию в 2022 метра, чтобы исполнилась их заветная мечта или обещание.
Участники «Забега обещаний 2022»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Регистрация участников забега
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Регистрация участников
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разминка перед стартом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Разминка перед забегом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Забег обещаний» проходит традиционно 1 января, и в нём принимают участие тысячи россиян. Перед стартом они записали на своём номере личные обещания, которые хотели бы исполнить в Новом году.
Участники «Забега обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Перед стартом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участники забега
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В марафоне, состоявшемся в городе-курорте Кисловодске, приняли участие около ста любителей здорового образа жизни. Люди пообещали: «любить и заботиться о себе», «уделять время отдыху и спорту», «хорошо учиться», «делать всё вовремя» и многое другое.
«Забег обещаний 2022»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Финиш
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участница «Забега обещаний»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участники забега
Денис Абрамов © ИА REGNUM