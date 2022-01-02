Рязань, , 12:15 — REGNUM Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили следственные органы по факту аварии с участием автобуса в Скопинском районе Рязанской области утром 2 января, сообщили в пресс-службе СУ СКО по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается, 2 января в районе с. Вослебово Скопинского района рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Астрахань, столкнулся с опорной конструкцией моста.

По предварительным данным, на месте погибли пять человек, в том числе водитель. Травмы получили, по информации СК, 16 человек.

Отметим, что число пострадавших ещё уточняется — ранее сообщалось о 22 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция по факту аварии возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура области также организовала проверку.