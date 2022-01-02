Москва, , 12:13 — REGNUM Российские медики подтвердили 18 233 новых случая COVID-19 за истекшие сутки. 2 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 19 751 новом случае. Суточный прирост COVID-19 в России держался выше отметки в 19 тысяч случаев с 16 сентября 2021 года.

Максимальные темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России наблюдались в первой половине ноября 2021 года. Тогда суточный прирост достигал 41 тысячи новых случаев.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 10 537 966. Под медицинским наблюдением остаются 1 211 841 человек.

В конце 2021 года и начале 2022 года в странах Западной Европы начался взрывной заболеваемости COVID-19 в связи с распространением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». 31 декабря агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в администрации президента РФ ожидают новой волны распространения COVID-19 в январе-феврале 2022 года.

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