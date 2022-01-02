Москва, , 12:12 — REGNUM Способы увеличения размера пенсии без создания накоплений назвала 2 января профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%», — рассказала она в беседе с ura.ru.

При этом Финогенова отметила, что при нынешнем повышенном уровне инфляции такие выгоды во много сойдут на нет и добавила, что не стоит забывать о том, что, когда человеку исполнится 80 лет, базовая часть пенсии вырастает вдвое.

Также экономист уточнила, что вторым способом увеличения пенсионных выплат является монетизация льгот. По ее словам, в этом случае человек может получить до полутора тысяч рублей ежемесячно в качестве доплаты к пенсии.

В то же время, она добавила, что для пенсии важно иметь т.н. «белую» зарплату, так как это позволит человеку накопить большее количество индивидуальных пенсионных баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 января 2022 года жители России, которые были уволены с работы в результате сокращений, смогут выйти на пенсию досрочно.