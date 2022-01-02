Москва, , 12:06 — REGNUM За минувшие сутки наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в столице России, Москве, — 1 тыс. 824, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 468, в Московской области — 1 тыс. 364. Об этом 2 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

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При этом наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Магаданской области и республике Тува — 11, Ненецком АО — 2.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 тыс. 233 — до 10 млн 537 тыс. 966.

Темп прироста составляет 0,17%.