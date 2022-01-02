Москва, , 12:04 — REGNUM За последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 18 233 случая. Об этом 2 января сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус

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Суточный прирост заражений в России продолжил снижаться, накануне выявили 19 751 случай заражения. Общее число заражений в России достигло 10 537 966.

Больше всего новых носителей вируса обнаружили в Москве (1824), Санкт-Петербурге (1468), Подмосковье (1364), Челябинской области (468) и Свердловской области (466).

За сутки выздоровели 26 976 человек.

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