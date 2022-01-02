Аксайский район, Ростовская область, 2 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области неизвестные устроили свалку из новогодних деревьев, которые не были распроданы в канун 1 января. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Новогодняя ель

«Гора ёлок на мусорке в Аксае. Странные люди. Могли бы вечером скинуть цену, и люди бы всё раскупили. А так, как собаки на сене», — написал подписчик паблика «Ростов Главный», опубликовавший фотоснимок.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в преддверии Нового года была организована работа 373 ёлочных базаров. Большинство поступивших в продажу сосен, елей и пихт были выращены на Дону.