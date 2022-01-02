Иркутск, 2 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Общая численность работников органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области на конец 2020 года составила 47 тыс. человек или 4,5% занятых в экономике региона. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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В органах государственной власти Иркутской области замещали государственные должности и должности государственной гражданской службы 12,1 тыс. человек или 34,6% общей численности работников этих органов.

В общей численности работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы, 64,8% составляли работники федеральных государственных органов регионального уровня и 35,2% — работники государственных органов области.

На выборных муниципальных должностях и должностях муниципальной службы было занято 7,7 тыс. человек, 63,6% общей численности занятых в органах местного самоуправления. В расчете на 1000 человек постоянного населения области приходится 5 государственных и 3 муниципальных служащих.

Штаты должностей государственной гражданской службы в органах государственной власти региона на конец 2020 года были укомплектованы в среднем на 91,3%, муниципальной службы — 96,1%.

В общей численности работников органов государственной власти и местного самоуправления преобладают работники органов исполнительной власти и местного самоуправления с исполнительными функциями (88,6%).

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2020 году составила 67,1 тыс. рублей, муниципальных служащих — 61,7 тыс. рублей.

Уровень зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти области на 12,9% выше, чем у работающих в регионе чиновников федеральных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 сентября 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в Иркутске составляла 8,8 млн. рублей.

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