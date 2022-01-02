Солт-Лейк-Сити, США, , 12:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой гостей со счетом 116:123.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 28 очками и девятью подборами.

У «джазменов» наиболее результативным оказался защитник французский центровой Руди Гобер, который оформил во встрече дабл-дабл с 20 очами и 19 подборами.

Отметим, в следующем матче «Голден Стэйт» 4 января дома сыграет с клубом «Майами Хит», а «Юта» в этот же день в гостях сыграет с командой «Нью-Орлеан Пеликанс».