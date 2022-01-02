2 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Израиль осудил марш националистов в честь Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве.

Оксана Переможенко, , 13:55 — REGNUM Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве. Об этом говорится на странице дипломатического представительства Израиля в микроблоге Twitter.

Марш Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, по закону, принятому на Украине в 2021 году», — говорится в заявлении.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил», Klymenko Time и «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что в посольстве Израиля каждый год подобным образом реагируют на марши нацистов.

«В который раз осудили и потребовали?» — задалась вопросом «Бабушка Коко».

«Госдеп аплодирует, значит все норм!» — добавил Владимир К.

«Да этой власти… [плевать] на их осуждение в принципе давно уже, это же не американское посольство осудило. Тогда, возможно, реакция и была бы какая-то. А так они только стариков и детей за советскую символику гонять могут», — пишет Name.

«Почему-то посольство Израиля не больно волновалось, когда на заседании ООН Америка и Украина проголосовали за нацистов! Остальные страны были против или воздержались! Корень зла прослеживается очень ярко! Зри в корень!» — отметила Александра К.

«Сегодня осуждает, а завтра будет высказывать одобрение в проведении реформ. Двуликие…» — добавил Yriy.

Факельное шествие в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры. 2022 (сс) Mitte27

«Лицемеры… Если бы для них такие вещи были бы принципиальны, они бы ноту протеста через МИД направили…» — считает D.

«Так они каждый год занепокоення (обеспокоенность — выражают)», — добавил Влад В.

«Только тявкать умеют! Взяли бы и разорвали… все дипломатические отношения с Украиной!..» — отреагировал Евгений К.

«В этом «государстве» это не действует…» — отметил Art.

«Сейчас Зеленский все дела бросит и начнет расследовать», — с сарказмом написала «Миля».

"Тут руководит дядя Сэм, а Израиль может только наблюдать», — пишет Андрей.

«Игра в имитацию», — добавил Ivan R.

«Осуждать и разорвать дипломатические отношения — разные вещи. А поскольку хозяин один на двоих, то ничего не произойдёт…» — считает Андрей.

«Главное, что Штаты поддерживают…» — отреагировала Валентина Ж.

«Ага. Скорее с Израилем отношения разорвут, чем что-то расследуют. В фашистской стране такое невозможно», — отметил Павел.

«А лечить у себя нацистов (украинских радикалов — О. П.) нормально? Или за деньги можно простить мелкие шалости?» — задался вопросом OlexB.

Факельное шествие в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры. 2022 (сс) Mitte27

«Уже давно всем плевать, даже евреям. Отписались так, для приличия», — пишет Oleg.

«Теперь есть закон об антисемитизме. Интересно будет посмотреть, как власть будет пытаться отпетлять от выполнения требований закона», — написал Глеб.

«Во всём мире 1 января отмечают Новый год, и только на Украине — день рождения кровавого нацистского убийцы и палача Бандеры! Бандеровское нацистское зазеркалье!» — подытожил Александр Р.

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