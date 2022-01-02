Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Список лучших англоязычных музыкальных композиций 2021 года опубликовал освещающий события в мире шоу-бизнеса журнал Variety на сайте издания.

Тейлор Свифт Cosmopolitan UK

Лучшей англоязычной песней года авторы издания признали 10-минутную версию композиции «All Too Well» американской певицы Тейлор Свифт. Эта песня стала переосмыслением одноимённой песни 2012 года.

В тройку лучших песен вошли композиция «Woman» рэпера Литтл Симз и британской певицы Клео Сол, а также сингл «Nightflyer» Аллисон Расселл. Замкнули пятёрку композиции «Suicide Is Murder» кантри-певицы Эйми Манн и «That's What I Want» рэпера Lil Nas X.

Продолжили рейтинг песни «Broken Horses» Брэнди Карлайл и «To Be Loved» Адель. Десятку лучших работ замкнули «Wilshire» рэпера Tyler, the Creator, «Valentine» Snail Mail и «That Funny Feeling» Фиби Бриджерс.

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