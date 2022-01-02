Москва, 2 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Весной 2029 г. астероид Апофис пролетит в районе орбиты геостационарных спутников, при этом с Землей не столкнется. Об этом рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Денис Денисенко.

Астероид 99942 Апофис

По его словам, небесное тело открыли в 2004 г. и уже тогда исключили возможность его падения на Землю, как минимум в XXI в.

«Ни в 2029 г., ни в 2036 г. он с планетой точно не столкнется», — рассказал эксперт в интервью телеканалу «Звезда».

«Потенциальный — значит, что когда-то, возможно, может быть … он столкнется с Землей, но не в этой жизни. … В XXI в. его столкновение с нашей планетой исключено», — заключил он.

Ранее ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС РФ) предупредил о приближении к Земле весной 2029 г. опасного астероида Апофис диаметром 400 м и весом 30 т.