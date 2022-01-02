Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 2 января 2022, 11:50 — REGNUM Муниципальное унитарное предприятие «Полигон» (Матвеево-Курганский район) не прошло внеплановую проверку, которую провели инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе предыдущей инспекции были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Сумма штрафов составила 107 тыс. рублей. В течение трёх месяцев так и не было полностью исполнено предписание.
Руководству предприятия выдано новое предписание, составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в мировой суд.