Хьюстон, США, , 11:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никола Йокич All-Pro Reels

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась победой гостей со счетом 111:124.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джелен Грин, который набрал во встрече 29 очков.

У «Денвера» наиболее результативным оказался защитник сербский центровой Никола Йокич, оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Денвер» 4 января на выезде сыграет с клубом «Даллас Маверикс», а «Хьюстон» в этот же день также в гостях сыграет с командой «Филадельфия Сиксерс».