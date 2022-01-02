Элиста, 2 января 2022, 11:39 — REGNUM В Калмыкии в период зимних школьных каникул сотрудники полиции проводят операцию «Зимние каникулы», целью которой является профилактика преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
Evgeny

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят проверки по месту жительства детей, состоящих на профилактическом учёте, посещают неблагополучные семьи. Со взрослыми индивидуально проводятся беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Проверке подвергают питейные заведения и иные места молодёжи и подростков.