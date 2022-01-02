Элиста, 2 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Калмыкии в период зимних школьных каникул сотрудники полиции проводят операцию «Зимние каникулы», целью которой является профилактика преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

Evgeny Новогодние каникулы

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят проверки по месту жительства детей, состоящих на профилактическом учёте, посещают неблагополучные семьи. Со взрослыми индивидуально проводятся беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Проверке подвергают питейные заведения и иные места молодёжи и подростков.