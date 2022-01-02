Москва, , 11:33 — REGNUM Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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«Я вижу что-то обнадеживающее», — передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что «в этом присутствует и определенный политес по отношению к РФ».

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила, почему затянулся процесс признания вакцины «Спутник V».

«У нас в ВОЗ существует т.н. реестр средств для использования в ЧС. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — отметила Харрис.

Она добавила, что зачастую проверка техпроцессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности».