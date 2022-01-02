В Оренбурге почти 2 тыс. человек остались без отопления
Оренбург, 2 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 января 13 многоквартирных домов остались без отопления. В районе проспекта Победы произошла авария, сообщает областное управление МЧС.
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Без отопления
Последствия аварии затронули жителей Дзержинского района. Под отключение попали 13 многоквартирных домов, в которых проживают примерно 1950 человек, в том числе 650 детей.
2 января в 7:15 по местному времени восстановительные работы были полностью завершены, подчеркнули в МЧС.