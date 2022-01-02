Оренбург, 2 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 января 13 многоквартирных домов остались без отопления. В районе проспекта Победы произошла авария, сообщает областное управление МЧС.

Handmade-paradise.ru Без отопления

Последствия аварии затронули жителей Дзержинского района. Под отключение попали 13 многоквартирных домов, в которых проживают примерно 1950 человек, в том числе 650 детей.

2 января в 7:15 по местному времени восстановительные работы были полностью завершены, подчеркнули в МЧС.