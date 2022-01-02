Москва, 2 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Наибольший рост цен на автомобили в России в 2022 году ожидается во втором квартале. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский «Российской газете».

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Ольховский отметил, что в России сохраняются потенциальные угрозы, создающие предпосылки для повышения цен производителями. Он добавил, что рост уровня цен может остановиться только при падении спроса.

«Предела никто пока не знает», — подчеркнул директор ГК «Автодом».

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков добавил, что в первой половине года прогнозируется рост цен в диапазоне от 3% до 5%. Он подчеркнул, что в 2022 году не стоит ожидать традиционных январских распродаж из-за сокращения скидочных программ.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль согласился с предположением о дальнейшем росте цен на автомобили. Мигаль добавил, что на смену дефициту микросхем могут прийти проблемы с поставками магния и алюминия, что станет дополнительной угрозой для стабильности производства автомобилей.