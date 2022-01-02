Токио, , 11:26 — REGNUM Горький шоколад помогает в снижении артериального давления. Об этом сообщает Diamond online.

Как считает терапевт из Японии Юма Мори, в связи с большим содержанием флавонолов темный шоколад и какао способны запустить синтез оксида азота в кровеносных сосудах — что приводит к расширению сосудов.

Медик привел результаты шведского исследования, где участвовали около 70 тыс. человек. Итоги показали: шоколад также понижал риск развития инфаркта миокарда. Около 5 месяцев ученые из Швеции сопоставляли показатели артериального давления в двух группах добровольцев. Как установлено в итоге, у людей, которые ели темный шоколад, верхнее значение давления упало на 2,9 мм. рт. ст.

Врач при этом отметил: не все виды шоколада помогут улучшить здоровье.