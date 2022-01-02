Гранада, Испания, , 11:25 — REGNUM Испанские ученые из Униерситета Гранады опубликовали статью о полезных свойствах кофеина. Установлено, что кофеин помогает повысить внимание и способность точно выявлять движущиеся предметы. Также кофеин улучает реакцию. Научная работа была опубликована в журнале Psychopharmacology.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

В исследовании участвовали 20 добровольцев, которые редко употребляют кофеин в каком-либо виде. Добровольцы были разделены на две группы. Участники первой регулярно принимали капсулы с кофеином на протяжении 48 часов, участникам второй выдавали плацебо.

Затем ученые изучили изменение остроты зрения, быстроты реакции у тех, кто принимал кофеин, и у тех, кто не принимал. Оказалось, что у тех, кто принимал кофеин, были выявлены положительные показатели изменения реакции и внимания. У добровольцев, принимавших плацебо, не было зафиксировано изменений состояния.