Гранада, Испания, 2 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Испанские ученые из Университета Гранады опубликовали статью о полезных свойствах кофеина. Установлено, что кофеин помогает повысить внимание и способность точно выявлять движущиеся предметы. Также кофеин улучшает реакцию. Научная работа была опубликована в журнале Psychopharmacology.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

В исследовании участвовали 20 добровольцев, которые редко употребляют кофеин в каком-либо виде. Добровольцы были разделены на две группы. Участники первой регулярно принимали капсулы с кофеином на протяжении 48 часов, участникам второй выдавали плацебо.

Затем ученые изучили изменение остроты зрения, быстроты реакции у тех, кто принимал кофеин, и у тех, кто не принимал. Оказалось, что у тех, кто принимал кофеин, были выявлены положительные показатели изменения реакции и внимания. У добровольцев, принимавших плацебо, не было зафиксировано изменений состояния.