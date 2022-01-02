Элиста, , 11:24 — REGNUM В Калмыкии в течение дня 2 января пройдут дожди, местами опустится туман. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.

Дождь

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По данным Калмыцкого гидрометцентра, в регионе ожидаются небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В отдельных районах — туман. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду.

В дневные часы воздух в Калмыкии прогреется до +1…+6 градусов.