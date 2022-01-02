Село Хомутово, Иркутская область, , 11:24 — REGNUM Аварийная работа электрооборудования могла привести к трагедии в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово, где накануне, 1 января, погибли пятеро человек.

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Как сообщает ГУ МЧС РФ, в ходе опроса представителей администрации было установлено, что семья на учете у компетентных органов не состояла, соседи характеризуют ее положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Хомутово погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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