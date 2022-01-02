Сухой Лог, Свердловская область, , 11:22 — REGNUM В Сухом Логе Свердловской области для обследования дома №8 по ул. Милицейской создана комиссия. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Пожар



Эта комиссия обследует здание, пострадавшее от пожара. А затем выдаст заключение о состоянии пострадавших помещений, в том числе и квартир.

Тем временем администрация Сухого Лога уже обратилась к местным предпринимателям с просьбой о формировании для пострадавших продовольственных наборов. Помощь гражданам собирают и местные жители через социальные сети. Кроме того, пункт сбора вещей действует на базе Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 2 января. Часть квартир третьего этажа полностью выгорела.

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