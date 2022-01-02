Баку, 2 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Уровень Каспийского моря в последние годы значительно упал. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Doron Каспийское море

«Уровень моря снизился на 119 см по сравнению с 2005 годом, — сообщила Тагиева. — В 2021 году уровень воды в Каспии снизился на 30 см».

Глава ведомства добавила, что исследования в 2021 году показали рост средней температуры моря: на 1,2 градуса. Это создает дополнительные риски для его обитателей.

Тагиева сообщила, что в 2022 году запланировано проведение семинара, посвященного проблеме обмеления Каспийского моря, с участием представителей стран, которые оно омывает.