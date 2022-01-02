Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области 2 января будет идти снег с дождём, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, в большинстве районов ожидается дождь, мокрый снег и снег. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12−14 метров в секунду.

В дневные часы температура воздуха в Ростовской области составит от — 4 до +1 градуса, в южных районах — до +3 градусов.