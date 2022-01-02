Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 119:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, который набрал во встрече 35 очков. Его одноклубник — черногорский центровой Никола Вучевич, оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 12 подборами.

В составе «Уизардс» наиболее результативным оказался легкий форвард Кайл Кузма, который также смог оформить в матче дабл-дабл с 27 очками и 17 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Чикаго» 4 января на выезде сыграет с клубом «Орландо Мэджик», а «Вашингтон» в этот же день примет у себя команду «Шарлотт Хорнетс».