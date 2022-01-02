Сухой Лог, Свердловская область, , 11:15 — REGNUM В Сухом Логе Свердловской области жители четырёх подъездов пострадаввшлего от пожара трёхэтажного дома уже возвращаются в свои квартиры. Об этом 2 января сообщает областной департамент информполитики.

Василий Шульженко. Погорельцы



Там уже подключаются коммуникации. А ещё два подъезда пострадали особенно сильно. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в городе создан оперативный штаб, а с людьми налажена связь.

Всего в этом доме проживают 40 семей (115 человек). При этом в двух из шести подъездах живут 75 граждан. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 1 января. Часть квартир выгорела.

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