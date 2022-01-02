София, , 11:15 — REGNUM Абсолютное большинство жителей Болгарии тратят зарплату, гонорары и другие финансовые поступления на еду и безалкогольные (алкогольные) напитки. Об этом говорится в отчете Европейского статистического бюро Eurostat.

Еда

По словам социологов, наибольшая статья расходов средней болгарской семьи приходится на покупку продовольствия, включая мясо, рыбу, картофель, макаронные изделия и зелень. На все указанные товары из бюджета отдельно взятого семейства выделяется 20,7% поступлений.

Далее в списке расходов — оплата счетов за услуги ЖКХ (20%) и транспорт (11,7%). Ранее правительство Болгарии выступило с инициативой введения дополнительных субсидий для малообеспеченных граждан.

Предполагается реализация специальных талонов на продукты первой необходимости.