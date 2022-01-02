Чита, , 11:12 — REGNUM Мэрия Читы сообщает подробности ДТП с участием мусоровоза марки «Мерседес» компании «Автолидер» и троллейбуса N232, следовавшего по маршруту N2, случившегося сегодня, 2 января, в 12:46 около дома по ул. Комсомольская, 57.

В Чите столкнулись троллейбус и мусоровоз Мэрия Читы

По предварительной версии, авария произошло по вине водителя грузовика, нарушившего правила дорожного движения и имеющего признаки опьянения. В результате ДТП троллейбус сбил дерево и совершил наезд на опору контактной сети. В салоне находились водитель, кондуктор и четыре пассажира. Никто из них не пострадал, однако троллейбусу причинен материальный ущерб.

Сбитое в результате ДТП дерево было обратно сотрудниками муниципального предприятия «ДМРСУ». Детальные обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Мусоровоз в Чите попал в ДТП Мэрия Читы

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая 12-я автоавария происходит по вине пьяных водителей.

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