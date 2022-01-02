Космические войска РФ в 2021 году отследили свыше 170 пусков ракет
Москва, 2 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В 2021 году Космические войска РФ зафиксировали свыше 170 пусков ракет, сообщили в Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВКС РФ
Отмечается, что Космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении.
Дежурные средства российской СПРН, специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО зафиксировали более 170 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, отметили в ведомстве.
Российские СПРН предназначены для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и др. аэродинамических объектов. Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле.