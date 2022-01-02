Аксайский район, Ростовская область, 2 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла примерно в 21:20 мск 1 января в станице Грушевской Аксайского района. На улице Советской водитель Nissan Primera в состоянии алкогольного опьянения, предположительно, сбил 35-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту организована проверка.