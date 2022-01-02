Мирослава Романенко, 2 января 2022, 11:26 — REGNUM В Киеве 1 января состоялось факельное шествие ко дню рождения пособника нацистов Степана Бандеры. Шествие стартовало в парке имени Тараса Шевченко, сообщает телеканал «112 Украина». По информации украинской полиции, подобные акции (всего их было зарегистрировано 56) состоялись в двадцати регионах страны.
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Шествия в честь главаря украинских нацистов обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-канале «Бородатая бабушка». Многие критически оценили шествие националистов, которое стало уже своего рода «традиционным» после государственного переворота 2014 года.
«Писал длинный пост про сегодняшние акции в честь Бандеры, но устал. Если кратко: можно ли представить себе, чтобы подобные шествия прошли по всей Украине в честь Жукова, например, или Ватутина? Отож (То-то — М. Р.). Проводите их каждый у себя, не надо натягивать своих героев на всю Украину…» — написал автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».
«Натягивают всю Украину на своих героев», — добавил Anatolii.
«Живи как тебе хочется, но не заставляй жить остальных как хочется тебе!» — написала Александра К.
«Это вроде пытались объяснить Майдану, но что-то пошло не так», — ответил Александре К. Oleg.
«Собрание нечисти», — отреагировал Сергей С.
«А Зеленский поздравление запишет?» — с сарказмом поинтересовалась Irina.
«Пособник нацистов — сомнительный герой. Даже нацисты, когда поняли, что он за мразь, посадили его», — добавил Дмитри.
«Зачем кому-то доказывать очевидное. Это по поводу заслуг Жукова, Ватутина и Богуна, Сергея Бубки. А в случае с Бандерой — это попытка придать значимость чему-то малозначительному, навязать свою точку зрения, которая никого не интересует…» — пишет Виктор.
«Придет время, все его памятники скинут, а улицам вернут нормальные имена», — написал ММ.
«Очередное бандеробесие в первый день нового года», — отметил «Дон Кихот».
«А когда погромы будут? По заветам так сказать», — задался вопросом Aleksey.
«А с какого я и мои дети должны наблюдать и слушать лозунги, факельные шествия и зигования нацистских ублюдков под окнами, если наш прадед в ВОВ (Великую Отечественную войну — М. Р.) гонял таких ссаными тряпками…» — недоумевает Alisa Fox.
«Один вопрос. Когда этот дурдом закончится?» — спросила Елена.
«В Киеве киевляне остались?» — поинтересовалась Iryna P.
«У меня есть свои герои!!! Это мои деды! Как сейчас помню пиджак дедушки Паши, тяжелый от наград! Он воевал во фронтовой разведке. Все награды боевые! Были и за (к примеру) 20, 25… лет освобождения каких-то городов, но он их не надевал. Бабушка Катя, его жена, — у неё 8 боевых наград. Она была санитаром, а затем врачом в госпитале. Другой мой дед — кубанский казак. Начинал войну в конном эскадроне! Мне есть кем гордиться!!! Но никогда не стану считать героями прихвостней фашизма! Совесть не позволит!» — отреагировал Olehcarkov.
«Кто-то еще смеет заливать о воссоединении с Донбассом? Не ту сторону называют террористами. О Крыме и не упоминаю», — добавил Юра Н.
«Ну вот! Где вы видели нацистов на Украине, да?» — с сарказмом поинтересовался Amp.
«И не сидится же в праздник дома», — пишет Иван Ф.
«И это Киев, каким боком он к Бандере?» — не понимает Валентина Ф.
«Собрать всех — и на фронт», — с сарказмом подытожил Валерий Б.