2 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве 1 января состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения пособника нацистов Степана Бандеры.

Мирослава Романенко, , 11:26 — REGNUM В Киеве 1 января состоялось факельное шествие ко дню рождения пособника нацистов Степана Бандеры. Шествие стартовало в парке имени Тараса Шевченко, сообщает телеканал «112 Украина». По информации украинской полиции, подобные акции (всего их было зарегистрировано 56) состоялись в двадцати регионах страны.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

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Шествия в честь главаря украинских нацистов обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-канале «Бородатая бабушка». Многие критически оценили шествие националистов, которое стало уже своего рода «традиционным» после государственного переворота 2014 года.

«Писал длинный пост про сегодняшние акции в честь Бандеры, но устал. Если кратко: можно ли представить себе, чтобы подобные шествия прошли по всей Украине в честь Жукова, например, или Ватутина? Отож (То-то — М. Р.). Проводите их каждый у себя, не надо натягивать своих героев на всю Украину…» — написал автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«Натягивают всю Украину на своих героев», — добавил Anatolii.

«Живи как тебе хочется, но не заставляй жить остальных как хочется тебе!» — написала Александра К.

«Это вроде пытались объяснить Майдану, но что-то пошло не так», — ответил Александре К. Oleg.

Ценности украинского майдана (сс) Ivan Bandura

«Собрание нечисти», — отреагировал Сергей С.

«А Зеленский поздравление запишет?» — с сарказмом поинтересовалась Irina.

«Пособник нацистов — сомнительный герой. Даже нацисты, когда поняли, что он за мразь, посадили его», — добавил Дмитри.

«Зачем кому-то доказывать очевидное. Это по поводу заслуг Жукова, Ватутина и Богуна, Сергея Бубки. А в случае с Бандерой — это попытка придать значимость чему-то малозначительному, навязать свою точку зрения, которая никого не интересует…» — пишет Виктор.

«Придет время, все его памятники скинут, а улицам вернут нормальные имена», — написал ММ.

«Очередное бандеробесие в первый день нового года», — отметил «Дон Кихот».

«А когда погромы будут? По заветам так сказать», — задался вопросом Aleksey.

«А с какого я и мои дети должны наблюдать и слушать лозунги, факельные шествия и зигования нацистских ублюдков под окнами, если наш прадед в ВОВ (Великую Отечественную войну — М. Р.) гонял таких ссаными тряпками…» — недоумевает Alisa Fox.

«Один вопрос. Когда этот дурдом закончится?» — спросила Елена.

«В Киеве киевляне остались?» — поинтересовалась Iryna P.

Памятник Степану Бандере на Украине (сс) Mykola Vasylechko

«У меня есть свои герои!!! Это мои деды! Как сейчас помню пиджак дедушки Паши, тяжелый от наград! Он воевал во фронтовой разведке. Все награды боевые! Были и за (к примеру) 20, 25… лет освобождения каких-то городов, но он их не надевал. Бабушка Катя, его жена, — у неё 8 боевых наград. Она была санитаром, а затем врачом в госпитале. Другой мой дед — кубанский казак. Начинал войну в конном эскадроне! Мне есть кем гордиться!!! Но никогда не стану считать героями прихвостней фашизма! Совесть не позволит!» — отреагировал Olehcarkov.

«Кто-то еще смеет заливать о воссоединении с Донбассом? Не ту сторону называют террористами. О Крыме и не упоминаю», — добавил Юра Н.

«Ну вот! Где вы видели нацистов на Украине, да?» — с сарказмом поинтересовался Amp.

«И не сидится же в праздник дома», — пишет Иван Ф.

«И это Киев, каким боком он к Бандере?» — не понимает Валентина Ф.

«Собрать всех — и на фронт», — с сарказмом подытожил Валерий Б.